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Общество

Новости часа: синоптики спрогнозировали -15 градусов в Москве в ночь на 11 марта

Новости часа: синоптики спрогнозировали -15 градусов в Москве в ночь на 11 марта

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Синоптики спрогнозировали 15-градусные морозы в столичном регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Погодный апокалипсис ждет Московский регион в выходные. В ночь на субботу, 11 марта, обещают до -15 градусов. Температура окажется на три-четыре градуса ниже нормы, а 12 марта – на три-четыре градуса выше. Таков прогноз столичных синоптиков.

Московские причалы готовят к старту пассажирской навигации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Минпромторг подтвердил прогноз по росту продаж на российском авторынке в этом году. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

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