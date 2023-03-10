Гознак начал производство биометрических паспортов по ранее полученным заявкам

Гознак начал производство биометрических паспортов, но пока только по заявкам, которые получил ранее. Представители ведомства прокомментировали, что говорить о возобновлении в обычном режиме преждевременно.

О приостановке выдачи загранпаспортов нового образца стало известно в феврале. Тогда Гознак сообщил, что ситуация связана с высоким спросом на микросхемы и что необходимо время, чтобы перенастроить оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.