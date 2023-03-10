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Новости часа: кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Разрушенный после взрыва газа дом в Чите можно восстановить за 4 месяца. Об этом сообщили региональные власти.
В Москве усилили работу контролеров в городском транспорте. Об этом рассказал Дептранс.