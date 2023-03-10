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Общество

Новости часа: кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов

Новости часа: кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разрушенный после взрыва газа дом в Чите можно восстановить за 4 месяца. Об этом сообщили региональные власти.

В Москве усилили работу контролеров в городском транспорте. Об этом рассказал Дептранс.

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