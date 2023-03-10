Синоптики спрогнозировали 15-градусные морозы в столичном регионе

Синоптики сообщили, что в ночь на субботу, 11 марта, температура в Московском регионе опустится до 15 градусов мороза. Пока погоду в городе определяет антициклон. Это значит, что за окном относительно ясно, но холод уже начинает усиливаться.

10 марта в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза.

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