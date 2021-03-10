Прошедшая ночь стала самой холодной за 76 лет

Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за последние 76 лет для этого дня. Температура опускалась ниже минус 20 градусов.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, как долго холода продержатся в столице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.