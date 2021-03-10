Ученые в ЕС заявили, что зимние погодные катаклизмы в России и США связаны между собой

Вместо весенней оттепели в Москву пришли сильные морозы, кроме того, в снегу до сих пор утопает почти вся Сибирь. Европейские ученые заявили, что суровая погода в России и природные катаклизмы в американском Техасе имеют общую причину.

Эксперты, занимающиеся мониторингом климата, утверждают, что главная проблема – потепление в Арктике. Воздух за полярным кругом прогрелся значительно выше средних показателей за последние 30 лет. Теплее стала и вода в Северном ледовитом океане. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.