Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 76 лет

Москва пережила самую холодную ночь за более чем 70 лет. Температура в городе 10 марта впервые опустилась до -21 градуса.

Все системы выдержали холода, работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства. В городе продолжают убирать и вывозить снег, основное внимание уделяют тротуарам и территориям во дворах.

Однако многие москвичи оказались не готовы к такой шоковой заморозке. Повезло, если нужно добежать только до машины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.