Москвичам рассказали, какое мыло лучше всего подходит для частого применения

Пандемия заставила поменять привычки москвичей. Руки стали мыть тщательнее и чаще.

Какое мыло идеально подойдет для такого частого применения? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.