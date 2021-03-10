Власти не поддержали легализацию беби-боксов в России

Российские власти не поддержали идею легализации беби-боксов. Отказ на соответствующий законопроект пришел из Минздрава, Минтруда и Минфина. В Минтруде, в частности, заявили, что право ребенка на жизнь и охрану здоровья заложено в Конституции и "не нуждается" в дополнительном закреплении.

В свою очередь в Госдуме позицию министерств назвали "аморальной". По словам зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, ведомства "лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния "слетят с катушек". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.