СК начал проверку в частном детском саду в Коммунарке, где ребенка силой укладывали спать

Следственные органы начали проверку в частном детском саду в Коммунарке после появления видео, на котором воспитатель силой укладывает ребенка спать. В учреждении объяснили это применение техники "тяжелого одеяла", якобы помогающей детям с сенсорными особенностями.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что действия воспитателя могли нанести физическую и психологическую травму не только пострадавшему ребенку, но и другим детям, ставшим свидетелями происшествия.

