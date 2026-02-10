Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:30

Общество

Воспитатель частного детского сада в Коммунарке насильно укладывала ребенка спать

"Качество жизни": врач рассказала о гормонах веса

"Специальный репортаж": субкультуры

"Деньги 24": москвичи стали реже готовить дома

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Снегопады снова придут в Москву на следующей неделе

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 10 февраля

Телезрители Москвы 24 прислали видео с признаниями в любви на снегу

Работодателя могут оштрафовать на 50 тыс рублей за невыплату премии

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 10 февраля

В частном детском саду в Коммунарке воспитатель насильно укладывала ребенка спать. Инцидент произошел под камерами наблюдения, которые были расположены прямо над сотрудницей. На записи видно, как она всем весом навалилась на ребенка и удерживала его руки.

Воспитатель уже уволена, а родители готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Администрация детского сада пояснила, что самостоятельно сообщила о произошедшем матери ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

