10 февраля, 13:30Общество
Воспитатель частного детского сада в Коммунарке насильно укладывала ребенка спать
В частном детском саду в Коммунарке воспитатель насильно укладывала ребенка спать. Инцидент произошел под камерами наблюдения, которые были расположены прямо над сотрудницей. На записи видно, как она всем весом навалилась на ребенка и удерживала его руки.
Воспитатель уже уволена, а родители готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Администрация детского сада пояснила, что самостоятельно сообщила о произошедшем матери ребенка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.