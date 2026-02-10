Воспитатель частного детского сада в Коммунарке насильно укладывала ребенка спать

В частном детском саду в Коммунарке воспитатель насильно укладывала ребенка спать. Инцидент произошел под камерами наблюдения, которые были расположены прямо над сотрудницей. На записи видно, как она всем весом навалилась на ребенка и удерживала его руки.

Воспитатель уже уволена, а родители готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Администрация детского сада пояснила, что самостоятельно сообщила о произошедшем матери ребенка.

