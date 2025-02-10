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10 февраля, 15:30

Экономика

Банки стали чаще отказывать в кредитах россиянам

Банки стали чаще отказывать в кредитах россиянам

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Банки ужесточили требования к заемщикам. По данным СМИ, в январе одобрение получили лишь 5 из 100 заявок на потребительские кредиты, это рекордно низкий показатель.

По словам экспертов, тенденция связана с политикой Центрального банка, который ужесточает регулирование кредитного рынка с 2023 года. Однако говорить о том, что россияне почти не получают займы, пока рано – уровень одобрения зависит от конкретного банка и кредитной истории заемщика, уточнили специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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