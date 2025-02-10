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10 февраля, 15:15

Общество

Москвичей предупредили о морозе и магнитных бурях 10 февраля

Москвичей предупредили о морозе и магнитных бурях 10 февраля

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Днем в понедельник, 10 февраля, температура воздуха в столице составит от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер слабый, но прохладный, из-за чего на улице будет ощущаться до минус 8–9. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 5–6.

Также зафиксированы слабые магнитные бури. Специалисты советуют метеозависимым москвичам быть внимательнее к своему самочувствию, избегать серьезных физических нагрузок и пить больше воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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