Москвичей предупредили о морозе и магнитных бурях 10 февраля

Днем в понедельник, 10 февраля, температура воздуха в столице составит от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер слабый, но прохладный, из-за чего на улице будет ощущаться до минус 8–9. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 5–6.

Также зафиксированы слабые магнитные бури. Специалисты советуют метеозависимым москвичам быть внимательнее к своему самочувствию, избегать серьезных физических нагрузок и пить больше воды.

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