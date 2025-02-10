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10 февраля, 13:45

Общество

Москва 24 разыграет электрогриль и мерч к праздникам

Москва 24 разыграет электрогриль и мерч к праздникам

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В преддверии праздников телеканал Москва 24 подготовил подарок, который понравится и мужчинам, и женщинам. В телеграм-каналах "Москва 24" и "Деньги 24" пройдет розыгрыш электрогриля.

Чтобы принять участие, нужно подписаться на каналы и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом. Победителя определит бот.

Кроме электрогриля, можно выиграть и другой подарок – фирменный мерч телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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