Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и слабым ветром. Днем температура составит минус 5 градусов, к вечеру потеплеет до минус 3–4. Снега не ожидается, на дорогах сухо.

Ночью похолодает до минус 5–6 градусов. Также прогнозируются слабые магнитные бури.

Год назад в этот день было значительно холоднее: утром – минус 17, днем – минус 9, а высота сугробов достигала полуметра.

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