Москвичи поделились яркими кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

На телеканале Москва 24 продолжается рубрика "Фотопоток", где зрители делятся своими снимками столицы. Фотографии поступают через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24".

Снимки выходят в эфир с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает памятные подарки. В сегодняшней подборке – украшенный центр города, рассветное небо, виды Новодевичьего монастыря и другие впечатляющие кадры Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.