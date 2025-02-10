Контрактники из Москвы могут получить выплаты свыше 5 млн рублей

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Кто подпишет соглашение с министерством обороны, получит более 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Подать заявление можно через портал mos.ru или обратиться в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Для оформления контракта необходимы паспорт и военный билет. Минимальный срок службы – 1 год, максимальный – 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.