В Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные

В некоторых районах Москвы в пятницу прошел снег. В субботу и воскресенье в столице ожидается метель. Сугробы вырастут на 10 сантиметров.

В городе по-прежнему очень скользко. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывам до 15 метров в секунду. Несмотря на околонулевую температуру в городе будет очень холодно.

О погоде в ближайшие дни в эфире телеканала Москва 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

