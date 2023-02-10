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10 февраля, 22:15

Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные

В Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные

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В некоторых районах Москвы в пятницу прошел снег. В субботу и воскресенье в столице ожидается метель. Сугробы вырастут на 10 сантиметров.

В городе по-прежнему очень скользко. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывам до 15 метров в секунду. Несмотря на околонулевую температуру в городе будет очень холодно.

О погоде в ближайшие дни в эфире телеканала Москва 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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