10 февраля, 22:15Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные
В некоторых районах Москвы в пятницу прошел снег. В субботу и воскресенье в столице ожидается метель. Сугробы вырастут на 10 сантиметров.
В городе по-прежнему очень скользко. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывам до 15 метров в секунду. Несмотря на околонулевую температуру в городе будет очень холодно.
О погоде в ближайшие дни в эфире телеканала Москва 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.