Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесли в Госдуму

Россиянам могут разрешить тратить маткапитал на приобретение машины. Как сообщили СМИ, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Однако направить средства можно будет на покупку только нового автомобиля, сделанного в России. При этом в салоне должно быть не больше восьми пассажирских мест.

На данный момент родители могут потратить маткапитал на образование детей, улучшение жилищных условий или будущую пенсию для мамы. А семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление на ежемесячные выплаты из средств маткапитала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.