Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Общество

Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесли в Госдуму

Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесли в Госдуму

Российский завод представил полевую форму для участников СВО

Москвичей предупредили о метели и гололедице

Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний

Москвичам пообещали метель в ближайшие дни

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

Очевидцы показали большое количество выброшенных ботинок на западе Москвы

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Москвичам рассказали, когда в городе ожидается метель

Россиянам могут разрешить тратить маткапитал на приобретение машины. Как сообщили СМИ, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Однако направить средства можно будет на покупку только нового автомобиля, сделанного в России. При этом в салоне должно быть не больше восьми пассажирских мест.

На данный момент родители могут потратить маткапитал на образование детей, улучшение жилищных условий или будущую пенсию для мамы. А семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление на ежемесячные выплаты из средств маткапитала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика