Аномальная оттепель пришла в Москву в январе

Январская Москва удивляет весенней погодой – температура превышает норму почти на 10 градусов. По словам синоптиков, воздух в столице перемещается с юго-запада, из теплых акваторий Атлантики, что объясняет столь сильное отклонение от климатической нормы.

В ночь на субботу, 11 января, температура воздуха опустится до минус 2–3 градусов, однако днем вновь потеплеет до плюс 3–4 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются пасмурная погода и небольшие осадки.

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