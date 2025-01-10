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10 января, 15:30

Общество

Пользователи приняли участие в опросе об ограничении доступа к "стрелялкам"

Пользователи приняли участие в опросе об ограничении доступа к "стрелялкам"

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Вопрос об ограничении доступа к "стрелялкам" вызвал активное обсуждение. В телеграм-канале и сообществе в соцсети "ВКонтакте" Москвы 24 пользователи приняли участие в голосовании, где свое мнение высказали более 9 тысяч человек.

Большинство (63%) считают, что доступ к таким играм нужно ограничить, а 37% считают это бессмысленным.

В комментариях мнения разделились. Одни полагают, что воспитание играет ключевую роль и стоит уделять больше внимания контролю со стороны родителей. Другие уверены, что компьютерные игры не влияют на психику здоровых людей. Некоторые указывают на необходимость обратить внимание на другие аспекты, например содержание сериалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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