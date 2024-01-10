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10 января, 12:15

Общество

В Москве ожидаются температурные скачки

В Москве ожидаются температурные скачки

Желтый уровень погодной опасности начнет действовать в Москве и Подмосковье 10 января

"Цифра дня": 24 сантиметра

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Центр погоды "Фобос" предупреждает, что после теплой ночи 10 января в столицу придет похолодание до -9 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва". Издание также информирует о том, что эвакуаторы "Московского паркинга" помогли автомобилистам более 100 раз в новогодние выходные.

Тем временем стало известно, что между БКЛ и электродепо "Аминьевское" построили три метромоста.

Кроме того, за год число посетителей музеев ВДНХ увеличилось на 25%.

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