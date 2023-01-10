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Новости

10 января, 18:30

Общество

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги"

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги"

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На портале "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства. Шесть тысяч российских семей уже воспользовались данной услугой. Об этом сообщили в Минцифры.

Чтобы оформить заявления, нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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