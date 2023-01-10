10 января, 18:30Общество
Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги"
На портале "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства. Шесть тысяч российских семей уже воспользовались данной услугой. Об этом сообщили в Минцифры.
Чтобы оформить заявления, нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.