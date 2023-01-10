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10 января, 22:30

Общество

Москвичам рассказали, что можно принести в пункты сбора гуманитарной помощи

Москвичам рассказали, что можно принести в пункты сбора гуманитарной помощи

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Москва помогает жителям новых российских территории. Пункты сбора продуктов, одежды и всего необходимого продолжают работать в разных районах города.

Любой горожанин может внести свои вклад в работу центров сбора гуманитарной помощи. Например, пункты принимают продукты длительного срока хранения, вещи первой необходимости, детские игрушки, канцелярские принадлежности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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