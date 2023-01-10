Москвичам рассказали, что можно принести в пункты сбора гуманитарной помощи

Москва помогает жителям новых российских территории. Пункты сбора продуктов, одежды и всего необходимого продолжают работать в разных районах города.

Любой горожанин может внести свои вклад в работу центров сбора гуманитарной помощи. Например, пункты принимают продукты длительного срока хранения, вещи первой необходимости, детские игрушки, канцелярские принадлежности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.