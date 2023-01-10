Врачи сообщили об особенностях нового штамма COVID-19 "Кракен"

Российские врачи-инфекционисты сообщили, что новый подвариант штамма "Омикрон", который назвали "Кракен", более заразен, но протекает в легкой форме. Симптомы нового варианта не отличаются от других видов коронавируса.

Еще врачи сообщили, что в России к настоящему моменту новую мутацию не обнаружили. По словам медиков, "Кракен" не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в РФ.

Стало известно, что новый штамм уже зафиксирован во многих странах Европы и в США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.