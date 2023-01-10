Инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен"

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен". Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, хотя штамм является более заразным.

Также врач поделился, что симптомы нового варианта не отличаются от других видов коронавируса. Еще он рассказал, что на данный момент нет официальных данных о заражениях "Кракеном". По его словам, информация появится спустя 2–4 недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.