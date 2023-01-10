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10 января, 15:45

Общество

Инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен"

Инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен"

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Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен". Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, хотя штамм является более заразным.

Также врач поделился, что симптомы нового варианта не отличаются от других видов коронавируса. Еще он рассказал, что на данный момент нет официальных данных о заражениях "Кракеном". По его словам, информация появится спустя 2–4 недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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