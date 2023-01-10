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Общество

"Актуальный репортаж": сколько потратили москвичи на новогодних каникулах

"Актуальный репортаж": сколько потратили москвичи на новогодних каникулах

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Среди недовольных подарками на Новый год мужчин оказалось в полтора раза больше, чем женщин. Это данные опроса SuperJob. При этом после праздников многие подарки можно увидеть на сайтах объявлений.

Кроме того, в России подорожали услуги вызова Деда Мороза на 20%. Самый сильный прирост отмечают в Красноярске. Если в 2018 года визит волшебника стоил в среднем тысячу рублей, то теперь за него платят уже больше двух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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