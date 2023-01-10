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Общество

Новости часа: Роспотребнадзор рассказал о профилактических мерах против гриппа в РФ

Новости часа: Роспотребнадзор рассказал о профилактических мерах против гриппа в РФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор сообщил, что профилактические меры против гриппа не планируют расширять в России. Как прокомментировали в ведомстве, все необходимые меры уже обозначены.

Самолет, выкатившийся за пределы полосы в Норильске, вылетел в Москву. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины и Херсоне. Об этом заявили в ТАСС.

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