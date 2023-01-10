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Общество

В России начнут использовать камеры для фиксации выброшенного мусора с 11 января

В России начнут использовать камеры для фиксации выброшенного мусора с 11 января

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С 11 января в России разрешат использовать приборы фото- и видеофиксации для выявления водителей, которые выбрасывают мусор из автомобилей. О поправках в Административный кодекс сообщили российские СМИ.

Эксперты отмечают, что основное наказание предусмотрено не для людей, которые выкидывают сигарету или пластиковый стаканчик. Речь идет о тех, кто занимается выбросом мусора в большом объеме. Штраф составит от пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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