В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом зафиксировали в России. Чаще всего такое сочетание болезней проявляется у людей со слабым иммунитетом, детей и пожилых. Специфических симптомов при заражении нет, но болезнь протекает в более тяжелой форме. Острый период может длиться до трех недель.

При этом, как отмечают в пресс-службе московского Роспотребнадзора, ситуация с гриппом и ОРВИ в столице стабилизируется. Больше месяца заболеваемость снижается.

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