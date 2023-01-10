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Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"

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Россияне теперь могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования. Сделать это можно на портале госуслуг.

Для получения такого ОМС необходима подтвержденная учетная запись в этом сервисе. Если номер полиса уже есть, то цифровой документ загрузится автоматически. Показать его можно на экране мобильного телефона. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные будут автоматически подгружаться из личного кабинета. Пластиковый или бумажный варианты носить с собой не придется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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