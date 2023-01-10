08:30Общество
Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"
Россияне теперь могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования. Сделать это можно на портале госуслуг.
Для получения такого ОМС необходима подтвержденная учетная запись в этом сервисе. Если номер полиса уже есть, то цифровой документ загрузится автоматически. Показать его можно на экране мобильного телефона. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные будут автоматически подгружаться из личного кабинета. Пластиковый или бумажный варианты носить с собой не придется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.