Специалисты рассказали о возможности появления новой волны заболеваний COVID-19 в России

Москвичи возвращаются домой с новогодних каникул. В связи с этим некоторые вирусологи прогнозируют новую вспышку заболеваемости коронавирусом.

Другие, напротив, говорят, что бояться нечего, а ждать новой волны не стоит. По словам заместителя главного врача городской поликлиники № 45 Татьяны Жильцовой, в любом случае ожидается приток заболевших, начиная с 10 января.

О том, как вирусологи объясняют свои прогнозы, и о чем говорит статистика заболеваемости последних дней, – в эфире телеканала Москва 24.