Москвичей предупредили о метели и снежных заносах

Метель, гололед и снежные заносы на дорогах ожидаются в столице в понедельник, 10 января.

В течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.