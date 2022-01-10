Москву накроют непрерывные снегопады – синоптики

В понедельник, 10 января, за несколько часов прибавилось два сантиметра снега. По прогнозам синоптиков, Москву накроют непрерывные снегопады.

К пятнице вырастут сугробы, каких в городе не видели 80 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.