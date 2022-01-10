В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей. Это касается граждан, которых лишили прав за превышение скорости на 60 километров в час или более, а также за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз.

Теперь им выпишут штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, их могут заключить под стражу на два года. Если осужденный снова нарушит закон, то суд может увеличить тюремный срок до трех лет.

Проект нового закона внесли в Госдуму 17 декабря. Это произошло после смертельной аварии с участием автоблогера Саида Губденского. В конце ноября на Кутузовском проспекте его автомобиль выехал на встречную полосу. В аварии погибли сам блогер и его пассажир.

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