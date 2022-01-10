Врачи объяснили, почему COVID-19 начал быстро распространяться среди детей

Коронавирус все чаще находят в школах и детских садах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, COVID-19 в данный момент быстро распространяется именно среди детей.

Эксперты объясняют это тем, что вирус стал гораздо агрессивнее, а среди детей очень низок уровень иммунитета. Кроме того, вакцинации в этих возрастных группах не проводили.

Однако врачи отмечают, что заболевание у детей и подростков теперь протекает в гораздо более тяжелой форме, чем было в начале пандемии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.