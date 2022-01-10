МВД России намерено изменить экзаменационные билеты для сдачи на водительские права

В МВД хотят изменить экзаменационные билеты на водительские права. По словам ведомства, нужно, чтобы будущие водители не просто заучивали правильные ответы, но и включали логику. В данный момент эти изменения в теоретическом экзамене тщательно прорабатывают.

Кроме того, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев прошлого года произошло примерно 7 тысяч аварий с участием водителей со стажем менее 2 лет. В них погибли 682 человека, более 10 тысяч пострадали.

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