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Общество

07:15

В России предложили внести в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя ночью

общество видео Иван Лозовой Кристина Курума

Нарушителей тишины по ночам предложили штрафовать. Такой законопроект уже направили в Госдуму. Это касается тех, кто не дает спать людям с 23:00 до 07:00. Например, это относится к строительным компаниям, клубам, кафе, ресторанам и шумным компаниям.

Административные штрафы для граждан составят от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей. В данный момент этот законопроект направили в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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