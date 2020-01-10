Синоптики рассказали о погоде в Москве

Крещенских морозов в этом году не будет. Из-за аномально теплой погоды в Москве установилась европейская зима.

Как поясняют метеорологи погода отстает от календаря примерно на полтора месяца.

Почему в столице так необычно тепло в январе, и как это влияет на здоровье и самочувствие людей – в сюжете телеканала Москва 24.