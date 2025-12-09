Специалисты напомнили об опасных сочетаниях новогодних блюд

Специалисты напомнили москвичам о пищевых сочетаниях, которых стоит избегать за новогодним столом. Некоторые комбинации блюд и напитков могут нанести вред здоровью.

Оливье с майонезом не рекомендуется употреблять вместе с жирными мясными закусками. Опасным может быть сочетание заливного с маринованными грибами или холодца с сырыми овощами из-за риска присутствия вредных бактерий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.