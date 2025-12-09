Москвичам посоветовали не отказываться от шапки даже в теплую зиму. Длительное нахождение на холоде без головного убора приводит к снижению кровообращения в сосудах головы.

В результате мозг получает меньше кислорода и питательных веществ, что может вызвать головную боль и ослабить иммунитет, повышая риск простудных заболеваний. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в отдельных случаях это может привести к развитию невралгии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.