09 декабря, 07:15

Общество

Москвичи начали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений

В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут лишить жилья

Россиянам напомнили об ответственности за нарушение правил регистрации

Врачебная ошибка в столичной частной клинике едва не лишила гимнастку спортивной карьеры

"Новости дня": главную новогоднюю елку для Кремля выбрали в подмосковной Рузе

"Новости дня": в Москве стартовала акция "Подвешенный мандарин"

В столице подвели итоги проекта Мосгордумы "Города-герои – города героев"

Почти каждый четвертый москвич будет работать в новогодние праздники

"Московский патруль": подделки изделий из кожи регулярно попадают в Россию из-за рубежа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

Москвичи начали массово жаловаться на продажу так называемых дутых украшений из золота. Вместо цельного драгоценного металла покупателям продают полые изделия, которые легко мнутся, как фольга.

Часто обман раскрывается только когда украшение ломается, и в большинстве случаев его уже невозможно отремонтировать. Эксперты рекомендуют проверять украшение через QR-код на бирке и обращать внимание на соотношение объема и веса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

