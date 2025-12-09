Москвичи начали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений

Москвичи начали массово жаловаться на продажу так называемых дутых украшений из золота. Вместо цельного драгоценного металла покупателям продают полые изделия, которые легко мнутся, как фольга.

Часто обман раскрывается только когда украшение ломается, и в большинстве случаев его уже невозможно отремонтировать. Эксперты рекомендуют проверять украшение через QR-код на бирке и обращать внимание на соотношение объема и веса.

