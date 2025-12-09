Врачебная ошибка в столичной частной клинике едва не лишила гимнастку спортивной карьеры

Врачебная ошибка в одной из московских частных клиник едва не заставила юную гимнастку отказаться от спортивной карьеры. В частном учреждении девочке поставили диагноз "порок сердца" и запретили любые физические нагрузки.

Однако в двух государственных медицинских учреждениях патологий не обнаружили, что спасло спортивное будущее ребенка. Семья готовит иск к клинике и требует официальных извинений. Это не единственный случай расхождения диагнозов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.