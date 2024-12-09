В Москве третий день подряд наблюдаются осадки в виде мокрого снега, который быстро превращается в наледь. Из-за этого в столице продлили желтый уровень погодной опасности.

Коммунальные службы в каждом районе непрерывно мониторят состояние дорог и проводят уборку. Крыши некоторых многоэтажек начали очищать от снега и льда. Техника, в свою очередь, в цикличном режиме проводит механизированное подметание и противогололедную обработку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

