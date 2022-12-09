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Новости

09 декабря, 16:15

Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Более миллиона человек в России заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю. Таким образом, прирост заболеваемости составил 23%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ведомства, в Москве зафиксировано большое количество заболевших, причем наиболее высокие показатели зафиксированы среди взрослого населения. Столичные медики оказывают необходимую помощь всем.

Какие меры принимают в российских регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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