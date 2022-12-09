Более 1 млн россиян заболели ОРВИ и гриппом с начала декабря – Попова

Более миллиона человек в России заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю. Таким образом, прирост заболеваемости составил 23%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ведомства, в Москве зафиксировано большое количество заболевших, причем самые высокие показатели зафиксированы среди взрослого населения. Столичные медики оказывают необходимую помощь всем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.