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Новости

09 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 декабря

Новости часа: Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 декабря

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Новости часа: открытое горение в ТЦ "Мега Химки" ликвидировано

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москву ожидает обильный снегопад и резкое потепление до 2 градусов тепла. Такой прогноз погоды на 10 декабря сделал Гидрометцентр

К торговому комплексу "Мега" в Химках не было замечаний по технической эксплуатации зданий. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре.

S7 Airlines возобновила регистрацию на рейсы в штатном режиме после сбоя. Такое заявление сделала пресс-служба.

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