Новости часа: Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москву ожидает обильный снегопад и резкое потепление до 2 градусов тепла. Такой прогноз погоды на 10 декабря сделал Гидрометцентр

К торговому комплексу "Мега" в Химках не было замечаний по технической эксплуатации зданий. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре.

S7 Airlines возобновила регистрацию на рейсы в штатном режиме после сбоя. Такое заявление сделала пресс-служба.