Супруга Бута рассказала о самочувствии мужа

Виктор Бут, которого освободили накануне из американской колонии, чувствует себя ужасно после дороги, он не спал три дня. Об этом рассказала его жена Алла Бут.

По словам супруги, он выразил благодарность американской стороне за уважительное отношение во время обмена, его хорошо накормили в пути. Как выразился сам Виктор – он столько не ел 12 лет.

Теперь семья надеется, что вскоре американцы передадут в российское посольство документы и рисунки Виктора, которые он не смог забрать из тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.