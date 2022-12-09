Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

Супруга Бута рассказала о самочувствии мужа

Супруга Бута рассказала о самочувствии мужа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 9 декабря

"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 748 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать экошубу

"Утро": 3 градуса мороза ожидается в столице 9 декабря

В более чем 70 регионах РФ зафиксировали случаи заражения свиным гриппом

Желтый уровень опасности объявили в столице из-за гололедицы 9 декабря

Новости часа: РФ выделила 37,9 млн руб на медпомощь проживавшим на Украине и в Донбассе

Новости часа: в Москве объявили победителей конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Виктор Бут, которого освободили накануне из американской колонии, чувствует себя ужасно после дороги, он не спал три дня. Об этом рассказала его жена Алла Бут.

По словам супруги, он выразил благодарность американской стороне за уважительное отношение во время обмена, его хорошо накормили в пути. Как выразился сам Виктор – он столько не ел 12 лет.

Теперь семья надеется, что вскоре американцы передадут в российское посольство документы и рисунки Виктора, которые он не смог забрать из тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика