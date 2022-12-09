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Общество

В более чем 70 регионах РФ зафиксировали случаи заражения свиным гриппом

В более чем 70 регионах РФ зафиксировали случаи заражения свиным гриппом

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В российских регионах школы десятками уходят на удаленку и карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Случаи заражения свиным гриппом зафиксировали в более чем 70 регионах России.

В связи с этим Роспотребнадзор дал накануне рекомендации – если 20% учеников в классе болеют, необходимо переходить на дистанционный формат. Разновидность не только заразная, но и грозит серьезными осложнениями.

Как уберечь здоровье? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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