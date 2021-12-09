Россиянам рассказали, насколько опасен штамм "Омикрон"

Ученые выдвигают полярные гипотезы об "Омикрон"-штамме коронавируса.

Одни говорят, что "Омикрон" станет последней мутацией, другие уверены, что скоро появится новая. Насколько опасен этот штамм? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.